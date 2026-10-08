प्रयागराज : अब अकेले स्टेशन मास्टर पद के लिए होगी सीधी भर्ती, खत्म हुई दोहरी परीक्षा प्रणाली

नई व्यवस्था के तहत अब केवल एक ही ऑनलाइन लिखित परीक्षा (सिंगल स्टेज सीबीटी) होगी। इसके आधार पर रिक्तियों के आठ गुना अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट यानी साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम मेरिट सूची तैयार करते समय लिखित परीक्षा को 70 प्रतिशत और साइको टेस्ट को 30 प्रतिशत का वेटेज दिया जाएगा।

इसके बाद सफल अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल मानक के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इस पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और आयु सीमा 20 से 33 वर्ष निर्धारित की गई है। रेलवे बोर्ड ने उत्तर मध्य रेलवे समेत सभी जोनल रेलवे को रिक्तियों का मांग पत्र तुरंत ओआईआरएमएस पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद विस्तृत विज्ञापन जारी किया जाएगा।

परीक्षा का कुल स्वरूप और अंक विभाजन

कुल अंक : 100 अंक (समय : 120 मिनट / 2 घंटे)

बेसिक साइंस, गणित एवं डेटा विश्लेषण : 60 अंक (30 अंक बेसिक साइंस-मैथ्स और 30 अंक डेटा एनालिसिस व इंटरप्रिटेशन)

लॉजिकल कैपेबिलिटी : 20 अंक (तर्कशक्ति, पहेलियां और अंग्रेजी भाषा का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन)

मेंटल रीजनिंग : 20 अंक (एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग-डिकोडिंग और सिटिंग अरेंजमेंट)