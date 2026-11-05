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Prayagraj News: श्रीकृष्ण-रुक्मिणी विवाह प्रसंग सुन भाव-विभोर हुए भक्त

Thu, 05 Nov 2026 02:16 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Thu, 05 Nov 2026 02:16 AM IST
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Devotees became overwhelmed with emotion upon hearing the account of the marriage of Shri Krishna and Rukmini
फोटो कैप्शन आनापुर में श्रीमद् भागवत कथा में जुटी भक्तों की भीड़
क्षेत्र के जानकी प्रसाद का पूरा में आयोजित सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा में बुधवार को आचार्य सत्यम महाराज ने भगवान श्रीकृष्ण और रुक्मिणी विवाह का प्रसंग सुनाकर भक्तों को भावविभोर कर दिया। उन्होंने बताया कि भगवान श्रीकृष्ण और रुक्मिणी का विवाह प्रेम, समर्पण और भक्ति का प्रतीक है। रुक्मिणी जी ने भगवान श्रीकृष्ण को अपना आराध्य मानकर उनसे विवाह की कामना की थी। उनकी पुकार सुनकर भगवान श्रीकृष्ण ने उनसे शादी कर ली। इस दौरान सुंदर झांकियां भी प्रस्तुत की गईं। कथा में रमापति त्रिपाठी, वंदना त्रिपाठी, बाबुल त्रिपाठी, पंडित हरिश्चंद्र त्रिपाठी और श्रद्धालु मौजूद रहे।
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