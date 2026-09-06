प्रयागराज : पुरानी नियमावली पर टीजीटी-पीजीटी भर्ती की मांग, दूसरे दिन भी आमरण अनशन पर पांच अभ्यर्थी

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक और इंटर कॉलेजों में रिक्त शिक्षक पदों पर पुरानी नियमावली और पुराने पैटर्न के आधार पर टीजीटी-पीजीटी भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर युवा मंच का अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन रविवार को सातवें दिन भी जारी रहा। आंदोलन के तहत पांच अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनका अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 16 सितंबर 2025 से पहले से करीब 20 हजार से अधिक शिक्षक पद रिक्त हैं। इन पदों पर पुरानी नियमावली के आधार पर भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।

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उन्होंने आरोप लगाया कि नई नियमावली में किए गए बदलावों के कारण बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं, जो लंबे समय से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। इससे अभ्यर्थियों में सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ रहा है। आमरण अनशन पर बैठे शिमला पटेल, मीना देवी, रोशन सरोज, अभिषेक कुमार और प्रवीण यादव ने कहा कि जब तक पुरानी नियमावली और पुराने पैटर्न पर भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।