Prayagraj News: सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

विज्ञापन



शिकायतकर्ताओं ने बताया कि हाल की जांच में कोई बड़ी अनियमितता नहीं मिली थी। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर मिठाई नष्ट करने की भ्रामक सूचना फैलाई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने ईर्ष्यावश उनकी छवि धूमिल करने के लिए गलत जानकारी प्रसारित की है। इस मामले में एसडीएम ने कहा कि उन्हें शिकायत मिल गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन

भीरपुर निवासी रमेश पांडेय और राजेश पांडेय उर्फ खन्ना ने मंगलवार को एसडीएम संदीप तिवारी से सोशल मीडिया पर अपने प्रतिष्ठान के खिलाफ अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की मांग की है।