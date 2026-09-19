Prayagraj News: डीसीपी सिटी का एक्स अकाउंट हैक 100 से ज्यादा किए गए संदिग्ध पोस्ट

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उपनिरीक्षक सुशील कुमार सिंह ने साइबर क्राइम थाने में तहरीर देकर बताया कि डीसीपी सिटी का आधिकारिक एक्स हैंडल 22 अगस्त की रात तक सामान्य रूप से चल रहा था। रात करीब 11:10 बजे अकाउंट से करेली में हुए हादसे के संबंध में एक यूजर को जवाब भी दिया गया था।इसके बाद कोई आधिकारिक पोस्ट या रिप्लाई नहीं किया गया। अगले दिन अकाउंट से अचानक संदिग्ध संदेश पोस्ट होने लगे। 23 अगस्त की सुबह करीब 10:39 बजे डीसीपी सिटी के आधिकारिक एक्स अकाउंट के अनधिकृत रूप से एक्सेस किए जाने की जानकारी हुई।जांच करने पर पता चला कि अकाउंट के लॉगिन क्रेडेंशियल बदल दिए गए हैं। इसके बाद अकाउंट से एक ही तरह के 100 से ज्यादा संदिग्ध पोस्ट किए गए थे। जानकारी मिलने पर एक्स इंडिया को रिपोर्ट भेजकर अकाउंट को अस्थायी रूप से सस्पेंड कराया।अकाउंट को दोबारा सक्रिय कराने के लिए एक्स कंपनी से ईमेल के माध्यम से संपर्क किया गया लेकिन अब तक अकाउंट का दोबारा एक्सेस नहीं मिल सका है। डीसीपी साइबर मनीष शांडिल्य ने बताया कि साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। छानबीन की जा रही है।