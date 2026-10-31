Prayagraj News: हाईमास्ट लाइट खराब होने से मंसूराबाद चौराहे पर छाया अंधेरा

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कारोबारियों का कहना है कि मंसूराबाद चौराहा क्षेत्र का प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है। यहां सुबह से देर शाम तक लोगों की आवाजाही बनी रहती है। बाजार में बड़ी संख्या में दुकानें हैं। इसके बावजूद हाईमास्ट लाइट खराब होने से रात के समय दुकानदारों और राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।बाजार के कारोबारी राजेश केसरवानी, कंचन यादव, तीरथ लाल केसरवानी, बबलू सोनी और राकेश मोदनवाल आदि ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से जल्द से जल्द हाईमास्ट लाइट ठीक कराने की मांग की है। कारोबारियों ने कहा कि सुरक्षा के लिहाज से चौराहे पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था बेहद जरूरी है। अधिकारियों को इस समस्या का तत्काल संज्ञान लेना चाहिए।