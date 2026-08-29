Prayagraj News: रक्षाबंधन पर रोडवेज बसों में उमड़ी भीड़
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Sat, 29 Aug 2026 01:50 AM IST
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रक्षाबंधन पर महिलाओं को दी गई मुफ्त बस यात्रा सुविधा का लाभ लेने के लिए शुक्रवार को मऊआइमा हाईवे पर रोडवेज बसों में सफर करने के लिए बहनों की भारी भीड़ उमड़ी।
प्रयागराज-प्रतापगढ़ फोरलेन मार्ग पर चलने वाली रोडवेज बसें सुबह से ही खचाखच भरी रहीं। बस स्टैंड और हाईवे किनारे बसों के इंतजार में यात्रियों की लंबी कतारें लगी रहीं। महिलाओं के साथ बड़ी संख्या में पुरुष यात्री भी सफर करते नजर आए। रोजाना प्रयागराज और प्रतापगढ़ के बीच आवागमन करने वाले यात्रियों ने भी इस सुविधा का जमकर फायदा उठाया।
मुफ्त यात्रा के कारण बसों में पूरे दिन पैर रखने तक की जगह नहीं रही। चालक-परिचालकों को भी भीड़ को संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बावजूद यात्रियों में त्योहार को लेकर खासा उत्साह देखा गया।
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प्रयागराज-प्रतापगढ़ फोरलेन मार्ग पर चलने वाली रोडवेज बसें सुबह से ही खचाखच भरी रहीं। बस स्टैंड और हाईवे किनारे बसों के इंतजार में यात्रियों की लंबी कतारें लगी रहीं। महिलाओं के साथ बड़ी संख्या में पुरुष यात्री भी सफर करते नजर आए। रोजाना प्रयागराज और प्रतापगढ़ के बीच आवागमन करने वाले यात्रियों ने भी इस सुविधा का जमकर फायदा उठाया।
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मुफ्त यात्रा के कारण बसों में पूरे दिन पैर रखने तक की जगह नहीं रही। चालक-परिचालकों को भी भीड़ को संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बावजूद यात्रियों में त्योहार को लेकर खासा उत्साह देखा गया।
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