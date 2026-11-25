इटावा जिले में व्हाट्सएप स्टेटस पर पड़ोस में रहने वाली महिला को सोने-चांदी के गहने पहने देखकर एक महिला के मन में चोरी का ख्याल आ गया। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर लाखों के जेवर और नकदी चोरी करने की साजिश रच डाली। करीब चार साल पुरानी दोस्ती और शादी की चाहत के बीच शुरू हुई यह कहानी आखिरकार चोरी की वारदात तक पहुंच गई। फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए दो आरोपियों, एक महिला और चोरी के गहने खरीदने वाले सुनार को गिरफ्तार किया है।

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एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया प्रकाश नगर निवासी सीमा देवी के घर से छह मार्च को लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवर और नकदी चोरी हुई थी। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर एसओजी, सर्विलांस और फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस जांच में जुटी थी। मंगलवार देर रात देशरमऊ रोड हाईवे अंडरपास के पास एक खंडहर के नजदीक कार में चोरी के सामान का बंटवारा कर रहे गौतम यादव, आसिफ मंसूरी, पूजा यादव और सुनार राम वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया।