इटावा: व्हाट्सएप स्टेटस पर गहनों की फोटो देख रची साजिश, महिला ने प्रेमी संग उड़ाए लाखों के जेवर, चार गिरफ्तार
Etawah News: फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र में पड़ोस में रहने वाली महिला के व्हाट्सएप स्टेटस पर सोने-चांदी के गहने देखकर एक महिला ने अपने प्रेमी व उसके साथी संग मिलकर चोरी कर ली। पुलिस ने मंगलवार चोरी के माल का बंटवारा करते समय महिला, उसके प्रेमी, एक अन्य साथी और सुनार समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
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इटावा जिले में व्हाट्सएप स्टेटस पर पड़ोस में रहने वाली महिला को सोने-चांदी के गहने पहने देखकर एक महिला के मन में चोरी का ख्याल आ गया। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर लाखों के जेवर और नकदी चोरी करने की साजिश रच डाली। करीब चार साल पुरानी दोस्ती और शादी की चाहत के बीच शुरू हुई यह कहानी आखिरकार चोरी की वारदात तक पहुंच गई। फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए दो आरोपियों, एक महिला और चोरी के गहने खरीदने वाले सुनार को गिरफ्तार किया है।
एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया प्रकाश नगर निवासी सीमा देवी के घर से छह मार्च को लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवर और नकदी चोरी हुई थी। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर एसओजी, सर्विलांस और फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस जांच में जुटी थी। मंगलवार देर रात देशरमऊ रोड हाईवे अंडरपास के पास एक खंडहर के नजदीक कार में चोरी के सामान का बंटवारा कर रहे गौतम यादव, आसिफ मंसूरी, पूजा यादव और सुनार राम वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया।
व्हाट्सएप स्टेटस से जेवरों की जानकारी मिली
पूछताछ में सामने आया कि पूजा की करीब चार साल पहले एक शादी समारोह में गौतम से मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच दोस्ती हो गई। पूजा गौतम पर शादी करने का दबाव बना रही थी, जबकि दोनों पहले से शादीशुदा थे। गौतम ने खर्च उठाने में असमर्थता जताई, तो पूजा ने रुपये जुटाने का रास्ता सुझाया। उसने बताया कि पड़ोस में रहने वाली सीमा के पास काफी जेवर हैं। पुलिस के मुताबिक, पूजा ने सीमा के व्हाट्सएप स्टेटस पर उसे गहने पहने देखा था और इसी से उसे घर में रखे जेवरों की जानकारी मिली।
पुलिस टीम को 25 हजार रुपये का पुरस्कार दिया
इसके बाद गौतम, आसिफ और पूजा ने घर का पिछला दरवाजा तोड़कर अलमारी से जेवर और नकदी चोरी कर ली। कुछ गहने सुनार राम वर्मा और आगरा के माही ज्वैलर्स के संचालक विजय माने को बेच दिए गए। पुलिस ने 35.850 ग्राम सोने, 541 ग्राम चांदी के जेवर, 2.32 लाख रुपये नकद और स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की है। बरामद माल की अनुमानित कीमत 12 लाख रुपये बताई गई है। आगरा के सुनार विजय माने की तलाश की जा रही है। पुलिस टीम को 25 हजार रुपये का पुरस्कार दिया गया है।