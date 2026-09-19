जाम को लेकर सख्ती, बाहर बसें खड़ी मिलीं तो बंद होगा स्कूल : डीएम

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डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में शहर में जाम और सड़क सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने नैनी ब्रिज पर ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और धुंधली नंबर प्लेट वाले वाहनों की सघन जांच करने को कहा गया।शहर की सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए नगर निगम, पीडीए और लोक निर्माण विभाग को जनप्रतिनिधियों से समन्वय कर युद्धस्तर पर पैच मरम्मत कराने के निर्देश दिए गए। जानसेनगंज से चमेली बाई धर्मशाला तक नाली निर्माण और यातायात के अनुरूप डिवाइडर में बदलाव के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं, बांगड़ चौराहे से लेप्रोसी की ओर आने-जाने वाले साइड डिवाइडर को तोड़कर मार्ग चौड़ा करने की जरूरत पर भी चर्चा हुई। इसके लिए लोक निर्माण विभाग, एनएचएआई और एसीपी की संयुक्त टीम गठित की गई है। टीम एक सप्ताह में स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट देगी।डीएम ने विभिन्न थानों में चालान के बाद खड़े वाहनों के लिए डंपिंग यार्ड चिह्नित करने के निर्देश दिए। अस्पतालों का नियमित निरीक्षण कराने और ई-ग्राम स्वराज की बसों का सुचारु संचालन सुनिश्चित करने को भी कहा गया। बैठक में दिए गए सभी निर्देशों का सात दिन में शत-प्रतिशत अनुपालन करना होगा। तय समय सीमा के बाद रिपोर्ट देने या निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।