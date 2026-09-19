फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Crackdown on traffic congestion: Schools to be shut if buses are found parked outside DM

जाम को लेकर सख्ती, बाहर बसें खड़ी मिलीं तो बंद होगा स्कूल : डीएम

Sat, 19 Sep 2026 02:16 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:16 AM IST
विज्ञापन
Crackdown on traffic congestion: Schools to be shut if buses are found parked outside DM
स्कूलों के बाहर सड़क पर खड़े होने वाले वाहनों से लगने वाले जाम को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। शुक्रवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने सभी स्कूल प्रबंधकों को वाहनों की पार्किंग स्कूल परिसर में ही कराने के निर्देश दिए। निर्देश का पालन नहीं करने वाले विद्यालयों के खिलाफ स्कूल बंद कराने तक की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
विज्ञापन

डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में शहर में जाम और सड़क सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने नैनी ब्रिज पर ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और धुंधली नंबर प्लेट वाले वाहनों की सघन जांच करने को कहा गया।
विज्ञापन

शहर की सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए नगर निगम, पीडीए और लोक निर्माण विभाग को जनप्रतिनिधियों से समन्वय कर युद्धस्तर पर पैच मरम्मत कराने के निर्देश दिए गए। जानसेनगंज से चमेली बाई धर्मशाला तक नाली निर्माण और यातायात के अनुरूप डिवाइडर में बदलाव के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं, बांगड़ चौराहे से लेप्रोसी की ओर आने-जाने वाले साइड डिवाइडर को तोड़कर मार्ग चौड़ा करने की जरूरत पर भी चर्चा हुई। इसके लिए लोक निर्माण विभाग, एनएचएआई और एसीपी की संयुक्त टीम गठित की गई है। टीम एक सप्ताह में स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट देगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


डंपिंग यार्ड और बस संचालन पर भी जोर
डीएम ने विभिन्न थानों में चालान के बाद खड़े वाहनों के लिए डंपिंग यार्ड चिह्नित करने के निर्देश दिए। अस्पतालों का नियमित निरीक्षण कराने और ई-ग्राम स्वराज की बसों का सुचारु संचालन सुनिश्चित करने को भी कहा गया। बैठक में दिए गए सभी निर्देशों का सात दिन में शत-प्रतिशत अनुपालन करना होगा। तय समय सीमा के बाद रिपोर्ट देने या निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed