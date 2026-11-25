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ग्राम बड़ौर निवासी रत्नेश कुमार (29) पुत्र अशोक कुमार वर्ष 2018 बैच के आरक्षी थे और गाजीपुर जनपद में तैनात थे। वह करीब 15 दिन पहले छुट्टी लेकर घर आए थे। बुधवार को उन्हें ड्यूटी पर लौटना था। मंगलवार को शाम उनका शव कमरे में फंदे से लटका मिला। घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है।प्रभारी निरीक्षक जगदीश कुशवाहा ने बताया कि घटनास्थल को सुरक्षित कर फील्ड यूनिट से जांच कराई जा रही है। प्रथम दृष्टया गले पर निशान दिखाई दिए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी।