प्रयागराज : सिपाही की पत्नी ने फोन कर कहा- ससुराल वाले कभी भी मार देंगे, दो दिन बाद संदिग्ध हालत में हुई मौत

पूरामुफ्ती इलाके में गोरखपुर में तैनात सिपाही हरिशंकर पांडेय की पत्नी माया पांडेय (42) की संदिग्ध परिस्थितियों में शनिवार को मौत हो गई। मौत से दो दिन पहले उसने मायके में फोन कर रोते हुए कहा था कि ससुराल वाले उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं और कभी भी उसकी जान ले सकते हैं। इसके अगले दो दिन बाद मौत की सूचना मिलने पर घर में कोहराम मच गया। मृतका माया के भाई ने दहेज हत्या की आशंका पर पति हरिशंकर समेत अन्य अवध नारायण पांडेय, अनिल पांडेय और विपिन पांडेय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।

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नैनी के टीएसएल सड़वा कला निवासी माया की शादी करीब 19 वर्ष पहले पूरामुफ्ती के मनौरी चौराहा निवासी सिपाही हरिशंकर पांडेय से हुई थी। मृतका माया के भाई अनुज कुमार तिवारी के पास शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे फोन आया कि उसकी बहन की मौत की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। भाई अनुज कुमार तिवारी का आरोप है कि बहन बताया था कि शादी के कुछ वर्ष बाद पति के मथुरा निवासी एक महिला से कथित शक हैं। विरोध किया तो पति, ससुर और देवर उसके साथ मारपीट करते हैं।