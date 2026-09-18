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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   'City West MLA' title used in letter to Deputy CM Keshav; photo goes viral on social media.

प्रयागराज : शिलापट पर केशव को बना दिया नंदी की विधानसभा का विधायक, फोटो वायरल होने पर मचा हड़कंप

Fri, 18 Sep 2026 04:52 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 18 Sep 2026 04:52 PM IST
सार

पुराने नैनी पुल पर बुधवार शाम नई लाइट लगाई गई। इस दौरान शिला पट का लोकार्पण हुआ जिसपर डिप्टी सीएम केशव मौर्य का पद शहर पश्चमी विधायक लिख गया।

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'City West MLA' title used in letter to Deputy CM Keshav; photo goes viral on social media.
प्रयागराज में केशव प्रसाद मौर्य को लिख दिया गया विधायक शहर पश्चिमी। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
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पुराने नैनी पुल पर बुधवार शाम नई लाइट लगाई गई। इस दौरान शिला पट का लोकार्पण हुआ जिसपर डिप्टी सीएम केशव मौर्य का पद शहर पश्चमी विधायक लिख गया। वहीं, सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद महापौर के निर्देश पर त्रुटि को सुधारा गया। यह फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोग इसकी हर तरफ चर्चा करते देखे गए। 

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फिलहाल यह गलती किस स्तर पर हुई इसका पता नहीं चल सका है। कोई इसे जान बूझकर तो कोई इसे मानवीय भूल बताने में जुटा है। यह शिलापट गऊघाट  के पास लगाया गया है। गलती की सूचना मिलने पर स्टीकर लगाकर उसको सही करने का प्रयास किया गया। तब तक इसका फोटो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो चुका  था।

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