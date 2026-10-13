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Prayagraj News: नवरात्र के दूसरे दिन पंडालों में गूंजे जयकारे

Tue, 13 Oct 2026 02:31 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Tue, 13 Oct 2026 02:31 AM IST
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Chants of devotion echoed in the pandals on the second day of Navratri
नवरात्र के दूसरे दिन सोमवार को मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा-अर्चना धूमधाम से की गई। पूजा पंडाल भजन-कीर्तन और जयकारों से गूंज उठे।
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क्षेत्र के काली शक्ति पीठ करछना, भुंडा स्थित बौलिया देवी धाम, संजई के मंशा देवी धाम, रामगढ़ के शीतला धाम, घोरहट की जरियन देवी, चकिया फत्तेपुर के विंध्यवासिनी धाम और नारायणा स्थित नारायणी धाम समेत अन्य मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ रही।
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