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नगर विकास विभाग ने चंदन सिंह गोड़ को लालगोपालगंज का नया अधिशासी अधिकारी नियुक्त किया है। बुधवार को जारी आदेश के तहत उन्हें जौनपुर के मड़ियाहूं से स्थानांतरित किया गया है।निवर्तमान ईओ पद्मजा मिश्रा का तबादला कौशांबी जनपद के लिए कर दिया गया है। नवागत ईओ चंदन सिंह गोड़ के सामने नगर पंचायत क्षेत्र की व्यवस्थाएं सुधारने की कई चुनौतियां हैं। उन्हें कस्बे के व्यस्त जेठवारा मार्ग पर लगने वाले भीषण जाम से नागरिकों को निजात दिलाना होगा। सरकारी तालाबों पर अतिक्रमण और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को मुक्त कराना भी एक बड़ी परीक्षा होगी।