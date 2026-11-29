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लीडर रोड डिपो की वर्कशॉप में करीब तीन माह से खड़ी 35 और 45 सीटर बसों का तकनीकी निरीक्षण किया गया। बसों की मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के लिए बृहस्पतिवार को रूस की आरजी मोबिलिटी कंपनी के प्रतिनिधि प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक रविंद्र कुमार सिंह से भी मुलाकात की। बताया जा रहा है कि अगले माह से इनका संचालन सरायअकिल, जौनपुर, सुल्तानपुर, गोपीगंज और औराई सहित आसपास के अन्य शहरों के लिए हो सकता है। रविंद्र कुमार सिंह के मुताबिक, वर्कशॉप में खड़ी बसों का तकनीकी निरीक्षण किया गया है और कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ संचालन को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई है। कम दूरी के रूटों पर इन बसों को चलाने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। ब्यूरो