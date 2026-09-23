Prayagraj News: जैतपुर गांव में गरजा बुलडोजर, हटाया अतिक्रमण
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Wed, 23 Sep 2026 02:50 AM IST
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तहसील क्षेत्र के जैतपुर गांव में मंगलवार को प्रशासन ने लोक निर्माण विभाग की जमीन पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। राजस्व, पुलिस और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम ने बुलडोजर का इस्तेमाल किया। टीम ने आराजी संख्या 71 पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त कर जमीन कब्जामुक्त कराई।
एसडीएम फूलपुर हीरालाल सैनी ने इस कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नायब तहसीलदार विनय मिश्र के नेतृत्व में एक टीम जैतपुर पहुंची। इस टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। राजस्व अभिलेखों के अनुसार, आराजी संख्या 71 लोक निर्माण विभाग के नाम दर्ज है। मौके पर अतिक्रमण पाए जाने के बाद उसे जेसीबी से हटवाया गया। कार्रवाई शुरू होते ही आसपास के कुछ दुकानदारों ने विरोध जताया। इससे कुछ देर के लिए कार्रवाई रुक गई। अधिकारियों और पुलिस ने लोगों को समझाकर सहयोग करने को कहा, जिसके बाद टीम ने अतिक्रमण ध्वस्त कर जमीन खाली करा ली।
सुरक्षा व्यवस्था के लिए सराय इनायत थाने से उपनिरीक्षक विक्रांत कुमार तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम मौजूद रही। इस मौके पर राजस्व निरीक्षक ज्ञानेंद्र शुक्ला, लेखपाल ज्योति चौधरी, मो. नफीस अहमद, एई चंद्रकांत धर द्विवेदी और जेई बद्री प्रसाद मौर्य आदि रहे।
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एसडीएम फूलपुर हीरालाल सैनी ने इस कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नायब तहसीलदार विनय मिश्र के नेतृत्व में एक टीम जैतपुर पहुंची। इस टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। राजस्व अभिलेखों के अनुसार, आराजी संख्या 71 लोक निर्माण विभाग के नाम दर्ज है। मौके पर अतिक्रमण पाए जाने के बाद उसे जेसीबी से हटवाया गया। कार्रवाई शुरू होते ही आसपास के कुछ दुकानदारों ने विरोध जताया। इससे कुछ देर के लिए कार्रवाई रुक गई। अधिकारियों और पुलिस ने लोगों को समझाकर सहयोग करने को कहा, जिसके बाद टीम ने अतिक्रमण ध्वस्त कर जमीन खाली करा ली।
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सुरक्षा व्यवस्था के लिए सराय इनायत थाने से उपनिरीक्षक विक्रांत कुमार तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम मौजूद रही। इस मौके पर राजस्व निरीक्षक ज्ञानेंद्र शुक्ला, लेखपाल ज्योति चौधरी, मो. नफीस अहमद, एई चंद्रकांत धर द्विवेदी और जेई बद्री प्रसाद मौर्य आदि रहे।
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