Prayagraj News: करछना में सर्पदंश से भाई-बहन की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Wed, 23 Sep 2026 02:49 AM IST
विज्ञापन
थाना क्षेत्र के ककरम गांव में मंगलवार को सर्पदंश से भाई-बहन की मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया।
ककरम निवासी अनिल सोनकर के बेटे आर्यन (16) और बेटी श्रुति (12) की मंगलवार भोर में अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। परिजनों के अनुसार, दोनों को किसी जहरीले जंतु ने काट लिया था। चीख-पुकार सुनकर परिवार के लोगों ने झाड़-फूंक का सहारा लिया। इसके बाद, वे बच्चों को लेकर निजी अस्पताल पहुंचे। मंगलवार दोपहर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। भाई-बहन की एक साथ मौत की खबर जैसे ही घर पहुंची, वहां चीख-पुकार मच गई।
फूलपुर में सांप के डसने से महिला की मौत
फूलपुर। क्षेत्र के बारों गांव में 39 वर्षीय पार्वती की सांप के डसने से मौत हो गई। मंगलवार सुबह स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ा। परिजनों के अनुसार, 14 सितंबर की रात करीब तीन बजे पार्वती घर में तख्त पर सो रही थीं। सांप ने उन्हें दो बार डसा। पहली बार उन्हें लगा कि मधुमक्खी ने काटा है। हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल ले गए। पार्वती की मौत से उनके चार बेटियों और एक बेटे का रो-रोकर बुरा हाल है। पति राजकरन यादव मुंबई में मजदूरी करते हैं। उनकी बेटियां अंजलि (19), ललिता (17), अलका (13), अंशिका (12) और बेटा सिद्धांत (9) हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य है, जिससे बच्चों की परवरिश की चिंता बढ़ गई है।
विज्ञापन
ककरम निवासी अनिल सोनकर के बेटे आर्यन (16) और बेटी श्रुति (12) की मंगलवार भोर में अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। परिजनों के अनुसार, दोनों को किसी जहरीले जंतु ने काट लिया था। चीख-पुकार सुनकर परिवार के लोगों ने झाड़-फूंक का सहारा लिया। इसके बाद, वे बच्चों को लेकर निजी अस्पताल पहुंचे। मंगलवार दोपहर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। भाई-बहन की एक साथ मौत की खबर जैसे ही घर पहुंची, वहां चीख-पुकार मच गई।
फूलपुर में सांप के डसने से महिला की मौत
फूलपुर। क्षेत्र के बारों गांव में 39 वर्षीय पार्वती की सांप के डसने से मौत हो गई। मंगलवार सुबह स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ा। परिजनों के अनुसार, 14 सितंबर की रात करीब तीन बजे पार्वती घर में तख्त पर सो रही थीं। सांप ने उन्हें दो बार डसा। पहली बार उन्हें लगा कि मधुमक्खी ने काटा है। हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल ले गए। पार्वती की मौत से उनके चार बेटियों और एक बेटे का रो-रोकर बुरा हाल है। पति राजकरन यादव मुंबई में मजदूरी करते हैं। उनकी बेटियां अंजलि (19), ललिता (17), अलका (13), अंशिका (12) और बेटा सिद्धांत (9) हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य है, जिससे बच्चों की परवरिश की चिंता बढ़ गई है।
विज्ञापन