Prayagraj News: रेलवे लाइन पर मिला युवक का शव

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राजापुर गांव निवासी 20 वर्षीय आशू कुमार पुत्र राधेकृष्ण का शव बुधवार सुबह दिघिया गांव के सामने डीएफसी रेलमार्ग पर मिला। ट्रैकमैन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जेब में मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान कर परिजनों को सूचना दी। परिजनों के मुताबिक, आशू कुछ दिन पहले दिल्ली गया था। दिघिया बाजार में रिश्तेदारी की किशोरी की बीमारी से मौत की सूचना पर वह दिघिया गांव लौटा था। उसका दो दिन से मोबाइल बंद था। पुलिस प्रथमदृष्टया ट्रेन से कटकर मौत की आशंका जता रही है।