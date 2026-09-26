Prayagraj News: नम आंखों से दी गणपति बप्पा को विदाई
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Sat, 26 Sep 2026 02:24 AM IST
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गणेशोत्सव के दसवें दिन शुक्रवार को जारी बाजार में नम आंखो से गणपति बप्पा की प्रतिमाओं को विदाई दी गई। युवा गणेश उत्सव समिति और बाबा गोविंद दास मंदिर गुड़ मंडी के पंडाल में विराजमान जारी के राजा की शोभायात्रा में कई श्रद्धालु शामिल हुए। डीजे और ढोल-ताशों की धुन पर श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया और गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाए। अबीर-गुलाल से बाजार का माहौल रंगीन हो गया। विसर्जन से पूर्व भंडारे में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान सुधांश जायसवाल, दीपक जायसवाल, अमन केसरवानी आदि मौजूद रहे।
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