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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   BA student hangs himself in Puramufti; suicide note states family should not be harassed.

प्रयागराज : पूरामुफ्ती में बीए छात्र ने फंदे से दी जान, सुसाइड नोट में लिखा- परिवार को परेशान न किया जाए

Sat, 03 Oct 2026 08:04 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 03 Oct 2026 08:04 PM IST
सार

पूरामुफ्ती के विष्णुपुरी कॉलोनी स्थित लक्ष्मी नगर की कुशवाहा बस्ती में शनिवार को बीए के छात्र अनुराग कुमार (19) का शव फंदे से लटका मिला।

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BA student hangs himself in Puramufti; suicide note states family should not be harassed.
छात्र ने की खुदकुशी। - फोटो : Social media

विस्तार
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पूरामुफ्ती के विष्णुपुरी कॉलोनी स्थित लक्ष्मी नगर की कुशवाहा बस्ती में शनिवार को बीए के छात्र अनुराग कुमार (19) का शव फंदे से लटका मिला। घटनास्थल से मिले सुसाइड नोट में अनुराग ने लिखा, ‘मुझसे कोई गलती हुई तो क्षमा मांगता हूं, परिवार को परेशान न किया जाए।’ अंत में उसने हंसता हुआ चेहरा (इमोजी) भी बनाया है।

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मूलरूप से कौशाम्बी के चरवा थाना क्षेत्र के हरदुआ गांव निवासी अनुराग के माता-पिता की करीब पांच साल पहले मौत हो चुकी है। अनुराग पांच भाइयों में सबसे छोटा था। वह संदीपन घाट क्षेत्र के रसूलाबाद उर्फ कोइलाहा गांव स्थित शहीद कैप्टन डिग्री कॉलेज में पढ़ता था।

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बड़ा भाई सुनील कुमार सरोज अधिवक्ता हैं और प्रयागराज कचहरी में प्रैक्टिस करते हैं। परिजनों के मुताबिक, शुक्रवार शाम अनुराग घर पर था, जबकि सुनील पत्नी और बेटे के साथ लाइब्रेरी गए थे।

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लौटने पर अनुराग के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। खिड़की से झांककर देखा तो वह फंदे से लटका था। उसने यह कदम क्यों उठाया, इसकी वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। थाना प्रभारी शांतनु सिंह ने बताया कि सुसाइड नोट और मोबाइल फोन को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है।

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