प्रमोद तिवारी बोले : आजम खां को जेल में ही रखना चाहती है सरकार, भाजपा राजनीतिक विरोधियों को बना रही निशाना
आजम खां को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद प्रदेश की सियासत गरमा गई है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भाजपा सरकार पर राजनीतिक विरोधियों को झूठे मुकदमों में फंसाने और उनका उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार हर हाल में आजम खां को जेल में ही रखना चाहती थी।
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कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि भाजपा सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बना रही है। इसका ताजा उदाहरण सपा नेता आजम खां का मामला है। सरकार चाहती थी कि आजम खां जेल में ही रहें और उनको किसी भी कीमत पर बाहर नहीं निकलने देना चाहती थी। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आजम खां को जमानत देने का फैसला किया। पर्याप्त आधार न होने के बावजूद सरकार आजम खां के खिलाफ उत्पीड़न की कार्रवाई कर रही है। उनके ऊपर मनगढ़ंत और झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं और किसी भी कीमत पर जेल में रखने का प्रयास किया जा रहा है।