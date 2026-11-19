कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि भाजपा सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बना रही है। इसका ताजा उदाहरण सपा नेता आजम खां का मामला है। सरकार चाहती थी कि आजम खां जेल में ही रहें और उनको किसी भी कीमत पर बाहर नहीं निकलने देना चाहती थी। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आजम खां को जमानत देने का फैसला किया। पर्याप्त आधार न होने के बावजूद सरकार आजम खां के खिलाफ उत्पीड़न की कार्रवाई कर रही है। उनके ऊपर मनगढ़ंत और झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं और किसी भी कीमत पर जेल में रखने का प्रयास किया जा रहा है।

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