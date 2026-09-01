Prayagraj News: झूंसी के अरविंद बने औसानपुर दंगल के चैंपियन पहलवान

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इससे पहले पहलवानों की जोड़ी को हाथ मिलवाते हुए पूर्व ब्लाॅक प्रमुख डॉ. सुरेश चंद्र मौर्य ने कहा कि पूर्वजों की ओर से शुरू की गई इस परंपरा को कायम रखना सराहनीय है। इस मौके पर प्रधान पंकज मौर्य, कड़ेदीन मिश्रा, जोखन लाल यादव, रामफल, डॉ.संतोष मौर्य, भोला पासी, चंद्रभान मौर्य, प्रेमचंद मौर्य आदि रहे।

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हंडिया ब्लॉक के औसानपुर गांव में आयोजित पारंपरिक दंगल प्रतियोगिता में झूंसी के अरविंद पहलवान ने कानपुर के गोलू को पटखनी देकर चैंपियन बने। झूंसी के सूरज ने दरवासी भदोही के शिवानंद को, मुजहरा भदोही के सुरेंद्र ने राजस्थान के काशी को, अयोध्या के सुदामा ने राजस्थान के कटप्पा को, बवई भदोही के राणा सिंह ने फतेहपुर के रजत को, झांसी के रितेश ने जौनपुर के विकास को, वाराणसी के नरसिंह ने नेपाल के बादल थापा को, गोरखपुर की नम्रता ने कानपुर की मुस्कान को तथा झूसी के फूलचंद ने कौशांबी के अजीत पहलवान को चित किया।