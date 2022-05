{"_id":"627572cdf24b6d7eae2ea0ea","slug":"appointment-by-fake-degree-high-court-asked-the-up-government-to-fix-the-accountability-of-the-officers-and-asked-for-a-report","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"फर्जी डिग्री से नियुक्ति पाने का मामला : हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से अफसरों की जवाबदेही तय कर मांगी रिपोर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 07 May 2022 12:41 AM IST