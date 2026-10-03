Prayagraj News: बरना ने ऊंचाहार को 150 रन से हराया

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ऊंचाहार की ओर से गेंदबाजी करते हुए अर्पित ने छह ओवर में पांच विकेट हासिल किए, जबकि अंश ने पांच ओवर में तीन विकेट लिए। 212 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऊंचाहार की टीम बरना के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी और पूरी टीम 78 रन पर ऑलआउट हो गई। विज्ञापन

ऊंचाहार की ओर से पवन और सुरेश ने सलामी बल्लेबाज के रूप में 40 रन की साझेदारी की। इसके बाद एक के बाद एक विकेट गिरते गए। बरना की ओर से साहिल ने चार, करन ने तीन और उज्ज्वल ने दो विकेट लेकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। इस तरह बरना ने ऊंचाहार को 150 रन से हराकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। मैच में रेफरी की भूमिका भूपेंद्र और अमन ने निभाई। ऊंचाहार की ओर से गेंदबाजी करते हुए अर्पित ने छह ओवर में पांच विकेट हासिल किए, जबकि अंश ने पांच ओवर में तीन विकेट लिए। 212 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऊंचाहार की टीम बरना के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी और पूरी टीम 78 रन पर ऑलआउट हो गई।ऊंचाहार की ओर से पवन और सुरेश ने सलामी बल्लेबाज के रूप में 40 रन की साझेदारी की। इसके बाद एक के बाद एक विकेट गिरते गए। बरना की ओर से साहिल ने चार, करन ने तीन और उज्ज्वल ने दो विकेट लेकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। इस तरह बरना ने ऊंचाहार को 150 रन से हराकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। मैच में रेफरी की भूमिका भूपेंद्र और अमन ने निभाई।

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क्षेत्र के बरना ग्राउंड पर शुक्रवार को गांधी जयंती के अवसर पर बरना और ऊंचाहार की टीमों के बीच 20 ओवर का क्रिकेट मैच खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बरना की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्धारित 20 ओवर में नौ विकेट खोकर 212 रन बनाए। टीम की ओर से सलामी बल्लेबाज शिव और मुकेश ने पारी की शुरुआत की। शिव ने 58 गेंदों पर 110 रन की शानदार पारी खेली, जबकि राज प्रजापति ने 65 रन बनाए।