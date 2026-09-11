Prayagraj News: जलभराव पर फूटा गुस्सा, नगर पंचायत कार्यालय में की नारेबाजी

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डीएम को संबोधित ज्ञापन सौंप कर जनहित में स्थायी जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने की मांग की। सभासद ने कहा कि लगभग डेढ़ दशक से वार्ड 2 की सभी बस्तियां बारिश के दौरान जलभराव के चपेट में आ जाती है।बस्तियों तक भारी जलभराव हो जाने से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो जाती है और मवेशियों को सुरक्षित रखने का संकट उत्पन्न हो जाता है। बार-बार शिकायत के बाद भी जल निकासी की स्थायी समाधान के लिए न तो नगर पंचायत कार्यालय चेत रहा है और न ही जनप्रतिनिधि। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि आश्वासन के बाद यदि वादाखिलाफी की गई तो वार्डवासी आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। इस मौके पर अमृत लाल, उमाशंकर, राजपति, विजयबहादुर, धर्मराज यादव, लालबहादुर, प्रियांशु वर्मा, राजकुमार और ज्ञान सिंह आदि रहे।