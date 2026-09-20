Prayagraj News: झारखंड में मांडा की आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की चाकू से हत्या
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Sun, 20 Sep 2026 02:22 AM IST
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झारखंड के चंद्रपुरा में तैनात मांडा की आंगनबाड़ी सुपरवाइजर अनीता बिंद (30) की बीते बृहस्पतिवार को चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद भाग रहे आरोपी को मकान मालिक ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। शनिवार सुबह शव उल्दा गांव स्थित घर पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया।
क्षेत्र के उल्दा गांव निवासी काशी बिंद की बेटी अनीता की मई में झारखंड के चंद्रपुरा में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर पद पर नियुक्ति हुई थी। 17 सितंबर को उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलने पर परिजन झारखंड पहुंचे और शनिवार सुबह शव लेकर गांव लौटे। चार भाई-बहनों में दूसरे नंबर की अनीता अविवाहित थी। उसकी मौत से गांव में भी शोक छा गया।
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क्षेत्र के उल्दा गांव निवासी काशी बिंद की बेटी अनीता की मई में झारखंड के चंद्रपुरा में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर पद पर नियुक्ति हुई थी। 17 सितंबर को उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलने पर परिजन झारखंड पहुंचे और शनिवार सुबह शव लेकर गांव लौटे। चार भाई-बहनों में दूसरे नंबर की अनीता अविवाहित थी। उसकी मौत से गांव में भी शोक छा गया।
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