Prayagraj News: युवती को बंधक बनाकर 20 दिन तक दुष्कर्म का आरोप

युवती के आरोप के अनुसार, 13 जुलाई की शाम करीब पांच बजे आरोपी युवक अपने दो साथियों संग आया। उन्होंने युवती को जबरन चारपहिया वाहन में बैठाया और मुंह दबा दिया। आरोपी उसे प्रयागराज ले गए, फिर महाराष्ट्र के नासिक ले गए। नासिक में उसे करीब 20 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। मुख्य आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती किसी तरह वहां से भाग निकली, पर रास्ते में आरोपियों ने उसे दोबारा पकड़ लिया। दोबारा पकड़े जाने पर उसके साथ गालीगलौज और मारपीट की गई। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी।आरोपियों ने मोबाइल फोन से फोटो, वीडियो नष्ट किए और सोने के जेवर भी ले गए। पीड़िता बुधवार शाम मऊआइमा थाने पहुंची, जहां महिला पुलिस ने बयान की वीडियोग्राफी की। पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा गया। प्रभारी निरीक्षक जगदीश कुशवाहा ने बताया कि मामले की जांच और आरोपियों की तलाश जारी है।