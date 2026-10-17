Prayagraj News: इलाहाबाद पश्चिम व फूलपुर शानदार प्रदर्शन के बदौलत फाइनल में

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पहले सेमीफाइनल में प्रयागराज पश्चिम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में पांच विकेट पर 148 रन बनाए। आदित्य राज तिवारी ने 38 गेंदों पर पांच चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 51 रन का योगदान दिया। आतिफ साजिद ने 23 और कृष्णा साहू ने 17 रन बनाए।फाफामऊ की ओर से दिव्य प्रकाश, प्रियांशु और गौरव पाठक ने एक-एक विकेट लिया। जवाब में फाफामऊ विधानसभा की टीम 12.2 ओवर में 68 रन पर सिमट गई। प्रयागराज पश्चिम के गेंदबाज मोहम्मद तैमूर ने 3.2 ओवर में 10 रन देकर चार विकेट झटके। उन्हें शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।फूलपुर की जीत के नायकदूसरे सेमीफाइनल में फूलपुर विधानसभा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 135 रन बनाए। नितिन यादव ने नाबाद 35 रन बनाए, जबकि यादवेन्द्र सिंह यादव ने 29 और अथर्व प्रजापति ने 25 रन का योगदान दिया। मेजा विधानसभा की टीम 17.2 ओवर में 91 रन पर ऑल आउट हो गई। मेजा की ओर से अर्जुन दुबे ने सर्वाधिक 40 रन बनाए। नितिन यादव को शानदार बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला।प्रतियोगिता के दूसरे सेमीफाइनल के अवसर पर खिलाड़ियों को 50 हजार रुपये की पुरस्कार राशि वितरित की गई। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की जूनियर चयन समिति के सदस्य मो. जाहिद अली ने पुरस्कार प्रदान किए। पूर्व रणजी खिलाड़ी आशीष विंस्टन जैदी ने भी पुरस्कार दिए। नीलम करवरिया कप की चयन समिति के सदस्य प्रदीप सिंह, सुशील ओझा और राकेश मिश्र भी उपस्थित रहे। नीलम करवरिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला शनिवार को प्रयागराज पश्चिम और फूलपुर विधानसभा के बीच दोपहर 12:30 बजे खेला जाएगा।