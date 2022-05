{"_id":"6274be0f489c22083a045f4a","slug":"allahabad-high-court-says-loud-speakers-in-mosque-is-not-a-fundamental-right-petition-dismissed","type":"story","status":"publish","title_hn":"इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा: मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं, याचिका खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 06 May 2022 11:49 AM IST