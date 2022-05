{"_id":"6287cdfcebcb6b11987837d1","slug":"allahabad-high-court-bed-degree-holders-reached-the-high-court-against-the-ban-on-giving-tet-certificate","type":"story","status":"publish","title_hn":"Allahabad High Court : टीईटी प्रमाण पत्र देने पर रोक के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे बीएड डिग्रीधारक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 21 May 2022 01:51 AM IST