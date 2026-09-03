प्रयागराज : सीजीएचएस की सुविधा में अब उम्र नहीं बनेगी बाधा, केंद्रीय कर्मियों को मिली बड़ी राहत

मेडिकल बोर्ड करेगा पात्रता का मूल्यांकन



इन प्रावधानों में पुरानी, गंभीर, जानलेवा या अंतिम चरण की बीमारियां शामिल हैं। ये बीमारियां महत्वपूर्ण और निरंतर कार्यात्मक अक्षमता का कारण बनती हैं, जिससे आजीविका कमाने में असमर्थता होती है। पात्रता का निर्धारण व्यक्तिगत आधार पर बीमारी की प्रकृति और कार्यात्मक अक्षमता को ध्यान में रखकर किया जाएगा। सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए पात्रता का मूल्यांकन विकेंद्रीकृत मेडिकल बोर्ड की ओर से किया जाएगा। यह बोर्ड अपर निदेशक/सीजीएचएस क्षेत्रीय मुख्यालय स्तर पर गठित होंगे। अपीलों पर विचार के लिए सीजीएचएस मुख्यालय में एक अपीलीय मेडिकल बोर्ड भी गठित होगा। सीएस (एमए) नियमों के तहत आने वाले लाभार्थियों के लिए पात्रता का मूल्यांकन स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा किया जाएगा।



आश्रित के बच्चों या पत्नी को नहीं मिलेगा लाभ



यह सुविधा गंभीर बीमारी या स्थायी दिव्यांगता वाले आश्रित बेटों या भाइयों के लिए लागू होगी। शर्त यह है कि निर्धारित निर्भरता की शर्तें पूरी होती रहें। सक्षम मेडिकल बोर्ड या प्राधिकरण की ओर से कवरेज जारी रखने की सिफारिश आवश्यक है। यह छूट ‘परिवार’ की परिभाषा का विस्तार नहीं करेगी। लाभ केवल पात्र आश्रित बेटे या भाई तक सीमित रहेगा। यह उनके जीवनसाथी या बच्चों तक नहीं बढ़ेगा।