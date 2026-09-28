Prayagraj News: ईदगाह के पास तालाब के पास लगाया गया चेतावनी बोर्ड

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नगर पंचायत अध्यक्ष शोएब अंसारी व सभासद शकील अहमद अंसारी की पहल पर यह कार्य हुआ। पुलिस ने भी बच्चों को तालाब से दूर रखने की अपील की है। जून 2022 से मई 2025 तक मोहम्मद कैफ, मोहम्मद मैहन, मोनिस उर्फ कैफ, जीशान, मोहम्मद मुदस्सिर और मोहम्मद आतिफ समेत कई बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हुई है। कई लोग तैराकी न जानने पर भी तालाब में नहाने चले जाते हैं। अध्यक्ष शोएब अंसारी ने क्षेत्र के लोगों से बच्चों को तालाब से दूर रखने की अपील की है।

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आजमपुर स्थित ऐतिहासिक ईदगाह के सामने पक्के तालाब में लगातार डूबने की घटनाओं के बाद चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। इन घटनाओं में पिछले कुछ वर्षों में कई बच्चों की जान जा चुकी है, जबकि कई लोगों को बचाया गया है।