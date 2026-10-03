फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   A golf course will be built on 100 acres in Saraswati Hi-Tech City

Prayagraj News: सरस्वती हाईटेक सिटी में 100 एकड़ में बनेगा गोल्फ कोर्स

Sat, 03 Oct 2026 02:09 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:09 AM IST
विज्ञापन
A golf course will be built on 100 acres in Saraswati Hi-Tech City
सरस्वती हाईटेक सिटी का निरीक्षण करते सीईओ डा. बलकार सिंह व एसीईओ अनिता यादव - फोटो : Archive
सरस्वती हाईटेक सिटी में 100 एकड़ में गोल्फ कोर्स बनाने की तैयारी है। इसके साथ 10 एकड़ में रिसॉर्ट और बजट होटल भी बनाए जाएंगे। दोनों परियोजनाओं को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
विज्ञापन

सात अक्तूबर को होने वाली यूपी सीडा की बोर्ड बैठक में भूखंडों के मूल्य निर्धारण और आवंटन नीति से संबंधित डीपीआर पर विचार किया जाएगा। हालांकि, गोल्फ कोर्स और होटल परियोजनाओं को अभी अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है।
विज्ञापन

सरस्वती हाईटेक सिटी के निरीक्षण के दौरान शुक्रवार को यूपीसीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) डॉ. बलकार सिंह ने अधिकारियों को गोल्फ कोर्स का प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा। उन्होंने सिटी के 125 एकड़ के ग्रीन एरिया की जानकारी ली। जीएम संतोष कुमार ने बताया कि इसमें से 25 एकड़ भूमि एक उद्योग को आवंटित की जा चुकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

10 साल बाद भी विकास की रफ्तार धीमी

वर्ष 2016 में करीब 1100 एकड़ में विकसित हाईटेक सिटी में एक दशक बाद भी अपेक्षित औद्योगिक और आवासीय विकास नहीं हो सका है। ऐसे में गोल्फ कोर्स और होटल जैसी परियोजनाओं के जरिये क्षेत्र में निवेश, पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। सीईओ ने कहा कि प्रयागराज धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर है। यहां गोल्फ कोर्स नहीं है, जबकि काफी पर्यटक आते हैं।
18 होल का होगा गोल्फ कोर्स

गोल्फ कोर्स में 18 होल होंगे। हर होल के साथ टीइंग ग्राउंड (शुरुआती स्थान), फेयरवे (गेंद खेलने के लिए निर्धारित घास का क्षेत्र) और पुटिंग ग्रीन (होल के आसपास का क्षेत्र) विकसित किया जाएगा।
बीपीसीएल के वेयर हाउस क्षेत्र में बनेंगे होटल

हाईटेक सिटी से सटे बीपीसीएल के वेयरहाउस क्षेत्र में भी सुविधाएं विकसित करने की योजना है। यहां 352 एकड़ में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा परियोजना के तहत औद्योगिक विकास किया जा रहा है। इसी क्षेत्र में करीब 10 एकड़ भूमि पर पीपीपी मॉडल के तहत रिसॉर्ट और बजट होटल बनाने का प्रस्ताव है। महिला और पुरुषों के लिए अलग-अलग बजट होटल बनाने की योजना है।



सरस्वती हाईटेक सिटी में 100 एकड़ में गोल्फ कोर्स और 10 एकड़ में रिसॉर्ट व बजट होटल पीपीपी मॉडल पर विकसित करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया है। सात अक्तूबर को होने वाली यूपीसीडा की बोर्ड बैठक में भूखंडों के मूल्य निर्धारण एवं आवंटन नीति की डीपीआर पर विचार किया जाएगा। - डॉ. बलकार सिंह, सीईओ, यूपीसीडा
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed