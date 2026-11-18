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किसानों का कहना है कि सरकारी खरीद से निजी व्यापारियों पर निर्भरता कम होगी। उन्हें निर्धारित सरकारी समर्थन मूल्य पर उपज बेचने का अवसर मिलेगा। किसानों ने केंद्रों पर नियमित तौल, पर्याप्त संसाधन और समय पर भुगतान की मांग की। विज्ञापन

नारीबारी में खाद की किल्लत से किसानों में रोष

सहकारी समिति में खाद की किल्लत से किसान आक्रोशित हैं। किसानों का कहना है कि खेती के समय में उन्हें खाद के लिए भटकना पड़ रहा है। उन्होंने खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया है। किसानों से निर्धारित कीमत से अधिक पैसे वसूलने और दुर्व्यवहार करने की बात भी कही गई है। कागजात जमा करने के बाद भी प्रक्रिया पूरी न होने पर उन्हें दोबारा लंबी कतारों में लगना पड़ता है। कई किसान सुबह से शाम तक इंतजार के बाद भी खाली हाथ लौट जाते हैं। किसानों का कहना है कि सरकारी खरीद से निजी व्यापारियों पर निर्भरता कम होगी। उन्हें निर्धारित सरकारी समर्थन मूल्य पर उपज बेचने का अवसर मिलेगा। किसानों ने केंद्रों पर नियमित तौल, पर्याप्त संसाधन और समय पर भुगतान की मांग की।नारीबारी में खाद की किल्लत से किसानों में रोषसहकारी समिति में खाद की किल्लत से किसान आक्रोशित हैं। किसानों का कहना है कि खेती के समय में उन्हें खाद के लिए भटकना पड़ रहा है। उन्होंने खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया है। किसानों से निर्धारित कीमत से अधिक पैसे वसूलने और दुर्व्यवहार करने की बात भी कही गई है। कागजात जमा करने के बाद भी प्रक्रिया पूरी न होने पर उन्हें दोबारा लंबी कतारों में लगना पड़ता है। कई किसान सुबह से शाम तक इंतजार के बाद भी खाली हाथ लौट जाते हैं।

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क्षेत्र के गोपालापुर और करकटेपुर स्थित राजकीय धान क्रय केंद्रों पर खरीद शुरू होने से किसानों को राहत मिली है, जहां पहले दिन कुल 90 क्विंटल धान खरीदा गया। गोपालापुर केंद्र प्रभारी विकास शुक्ला ने किसान बालगोविंद से 50 क्विंटल धान खरीदा। करकटेपुर केंद्र प्रभारी रामदत्त यादव ने किसान रामनाथ से 40 क्विंटल धान की खरीद की। इस बार साधन सहकारी समिति भदरपुर और महुली में भी धान खरीद की व्यवस्था है।