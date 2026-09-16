फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   29,762 scholarship applications stuck in schools.

Prayagraj News: छात्रवृत्ति के 29,762 आवेदन विद्यालयों में अटके

Wed, 16 Sep 2026 02:24 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:24 AM IST
विज्ञापन
29,762 scholarship applications stuck in schools.
पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ दिलाने में विद्यालयों की लापरवाही सामने आई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बाद भी कई आवेदन विद्यालय स्तर पर लंबित हैं। इससे हजारों पात्र विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति से वंचित होने का खतरा है।
विज्ञापन

15 सितंबर तक कक्षा नौवीं और 10 वीं के 24,623 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। लेकिन विद्यालयों ने इनमें से केवल 9,127 आवेदन ही अग्रसारित किए हैं। इसी तरह कक्षा 11 वीं और 12 वीं के 20,879 आवेदनों में से महज 6,613 आवेदन ही आगे बढ़ाए गए। दोनों श्रेणियों को मिलाकर कुल 29,762 आवेदन अभी भी विद्यालय स्तर पर लंबित हैं। जिले में हाईस्कूल स्तर के 932 और इंटरमीडिएट स्तर के 720 स्कूल हैं।
विज्ञापन

इन विद्यालयों में पिछड़ी जाति के ऐसे छात्र पढ़ते हैं जिनकी वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक न हो। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कोमिल द्विवेदी ने सभी विद्यालयों को पात्र छात्र-छात्राओं के ऑनलाइन आवेदन तत्काल अग्रसारित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि आवेदन लंबित रहने के कारण यदि कोई पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित होता है तो संबंधित शिक्षण संस्थान के विरुद्ध कार्रवाई होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

सीएम डैश बोर्ड रैंकिंग पर चेतावनी
विभाग ने विद्यालयों को यह भी चेताया है कि डाटा लंबित रखने से पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा। इससे सितंबर 2026 के सीएम डैश बोर्ड की रैंकिंग प्रभावित हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय की होगी। कोमिल द्विवेदी के अनुसार, दोनों योजनाओं को मिलाकर 45,502 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। इनमें से केवल 15,740 आवेदन ही विद्यालयों ने अग्रसारित किए हैं। यानी करीब 65.4 फीसदी आवेदन अभी भी विद्यालय स्तर पर लंबित हैं। छात्रवृत्ति के लिए पिछड़ी जाति के छात्र 21 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed