Prayagraj News: सुबह घर से निकला 12 वर्षीय छात्र लापता

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इफको पुलिस चौकी क्षेत्र के भरौटी गांव से 12 वर्षीय छात्र वैभव सोमवार सुबह लापता हो गया। पिता सूबेदार ने कोतवाली में तहरीर देकर अनहोनी की आशंका जताई है। वैभव केंद्रीय विद्यालय इफको फूलपुर में कक्षा पांच का छात्र है। वह सोमवार सुबह करीब पांच बजे घर से पैदल निकला था। बाबूगंज यादव चौराहे के सीसीटीवी फुटेज में वैभव सुबह 5:45 बजे अकेले दिखा। इसके बाद वह किस दिशा में गया, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी। परिजनों ने पुलिस से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द सकुशल बरामदगी की मांग की है।