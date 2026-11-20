Aligarh News: ट्रक की टक्कर से बुलेट सवार युवक की मौत
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:46 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:46 AM IST
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भांकरी गांव के पास हाईवे पर बृहस्पतिवार की शाम ट्रक ने स्कॉर्पियो और बुलेट बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में तीन लोग घायल हो गए। इसमें बुलेट सवार देवेश (29) पुत्र प्रेमचंद शर्मा की मौत हो गई।
प्रभारी निरीक्षक शशि कुमार ने बताया कि हादसे में बाइक सवार देवेश निवासी पतुआ नगला सासनी हाथरस व स्कॉर्पियों में सवार दो लोगों समेत तीन लोग घायल हो गए। कार सवार दोनों घायल पुलिस के पहुंचने से पहले इलाज के लिए चले गए। बाइक सवार को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देवेश दो बहनों का एक भाई था। देवेश की शादी हो चुकी है। उसका एक छोटा बेटा है। संवाद
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प्रभारी निरीक्षक शशि कुमार ने बताया कि हादसे में बाइक सवार देवेश निवासी पतुआ नगला सासनी हाथरस व स्कॉर्पियों में सवार दो लोगों समेत तीन लोग घायल हो गए। कार सवार दोनों घायल पुलिस के पहुंचने से पहले इलाज के लिए चले गए। बाइक सवार को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देवेश दो बहनों का एक भाई था। देवेश की शादी हो चुकी है। उसका एक छोटा बेटा है। संवाद
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