Aligarh News: मार्निंग वॉक पर निकले युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, मौत

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थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि किला बेसवां के मोहल्ला कुशवाह निवासी रामवीर कुशवाह (22) पुत्र बनवारी लाल रोजाना की तरह शनिवार की सुबह करीब चार बजे मार्निंग वॉक और कसरत आदि करने के लिए घर से निकला था। विश्वामित्र शीतगृह के सामने अज्ञात वाहन उसे टक्कर मारकर निकल गया। हादसे में रामवीर मौके पर ही मौत हो गई।खबर पाकर परिजन बदहवास हालत में मौके पर पहुंचे। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। परिवार की ओर से तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है।शीतगृह में मजदूरी करता था युवकरामवीर बेसवां के एक शीतगृह में मजदूरी कर परिवार में आर्थिक मदद करते थे। तीन भाई, दो बहनों में वह दूसरे नंबर पर थे। अचानक हादसे में हुई उनकी मौत से माता-पिता और बहन-भाइयों का रो-रोकर बुरा हाल था।