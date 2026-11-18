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अलीगढ़: जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) ने बड़ी कार्रवाई की है। एक मामले की विवेचना (जांच) से नाम निकालने के बदले रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप में क्वार्सी थाने में तैनात एक उप-निरीक्षक (दारोगा) और दो सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।जनसुनवाई में शिकायत के बाद गिरी गाजपुलिस अधिकारियों के अनुसार, एसएसपी की जनसुनवाई के दौरान एक पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि थाना क्वार्सी में तैनात पुलिसकर्मी एक मुकदमे की विवेचना से उसका नाम निकालने के एवज में पैसों (रिश्वत) की मांग कर रहे हैं। एसएसपी ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मामले की प्रारंभिक जांच कराई।ये पुलिसकर्मी हुए निलंबितजांच में रिश्वत मांगने के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए, जिसके बाद एसएसपी ने सख्त कदम उठाते हुए तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के आदेश जारी किए। निलंबित किए गए पुलिसकर्मियों में शामिल हैं:उप-निरीक्षक (दारोगा): जितेन्द्र पाल सिंह (थाना क्वार्सी)सिपाही: आकाशसिपाही: शिवम