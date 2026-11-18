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श्रीनगर से सेना के विशेष विमान से करन चौधरी के पार्थिव शरीर को पहले हिंडन एयरबेस लाया गया। इसके बाद एंबुलेंस से लगभग शाम पांच बजे अतरौली लाया गया। अतरौली में पार्थिव शरीर लाए जाने की सूचना पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए थे। परिवार के लोग भी अतरौली पहुंच गए। तिरंगे में लिपटे सिरसा के लाल को देखकर लोगों की आंखें नम हो गईं। इसके बाद सेना के वाहन में तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर के साथ सिरसा तक अंतिम यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में महिलाएं अंतिम दर्शन के लिए अपनी छतों पर खड़ी दिखाई दीं। लोगों ने सोशल मीडिया पर रील बनाकर भी श्रद्धांजलि दी और दुख प्रकट किया। कई स्थानों पर बैनर लगाकर भी लोगों ने श्रद्धांजलि दी।आंगन में रखना चाहता हूं, बेटे का पार्थिव शरीरअंतिम यात्रा के सिरसा पहुंचने के बाद पिता पप्पू सिंह ने सेना के अधिकारियों से कहा कि मैं बेटे के पार्थिव शरीर को अपने घर के आंगन में रखना चाहता हूं। इसके बाद पार्थिव शरीर को बॉक्स में ही आंगन रखा गया। मां जयबाला देवी, बहन मंजू व अन्य महिलाओं का रोकर बुरा हाल हो गया। सेना के अधिकारियों ने हस्ताक्षर कराने के लिए एक कागज पिता पप्पू सिंह को दिया। इसे पढ़ने के बाद चाचा जितेंद्र सिंह और गांव के ही पूर्व सैनिक इस कागज में जो लिखा है, उसमें यह स्पष्ट नहीं है कि करन चौधरी की जान कैसे गई है। उन्होंने कहा कि करन चौधरी को बलिदानी का दर्जा मिलना चाहिए।गूंजनी थी शहनाई, सुनाई दे रही चीख पुकारअंतिम यात्रा में शामिल लोग कह रहे थे करन चौधरी को मंगलवार को अपनी सगाई और शादी के लिए सिरसा स्थित अपने घर आना था। मंगलवार को ही उसका पार्थिव शरीर गांव ले जाया जा रहा है। जहां शहनाई गूंजने वाली थी। वहां अब चीख पुकार सुनाई दे रही है।भाई ने दी मुखाग्निकरन चौधरी को मुखाग्नि उसके बड़े भाई संजय चौधरी ने दी। इस दौरान डीएम अविनाश कुमार, एसएसपी नीरज जादौन, एसपी देहात मनीष कुमार मिश्रा, एसडीएम अतरौली सौरभ गुप्ता, सीओ बरला संजीव कुमार तोमर, सांसद सतीश गौतम, भाजपा के जिलाध्यक्ष कृष्णपाल सिंह लाला, एमएलसी चौधरी ऋषिपाल सिंह, भाजपा नेता चौ. बोधपाल सिंह आदि मौजूद रहे।