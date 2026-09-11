Aligarh News: तलवार लेकर युवक ने मचाया आतंक, गर्भवती ने कमरे में छिपकर बचाई जान
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:42 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:42 AM IST
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क्वार्सी थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा हाथ में तलवार लेकर पड़ोसी के घर के बाहर हंगामा और पथराव करने का मामला सामने आया है। घटना के दौरान घर में अकेली गर्भवती महिला ने खुद को कमरे में बंद कर अपनी जान बचाई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है।
बताया गया कि युवक तलवार लेकर घर के बाहर पहुंचा और हंगामा करते हुए ईंट-पत्थर बरसाने लगा। अचानक हुए पथराव से घर के अंदर मौजूद महिला घबरा गई। उसने तत्काल कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और काफी देर तक वहीं छिपी रही। घटना से आसपास के लोगों में भी दहशत फैल गई।
वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस सक्रिय हुई। सीओ सर्वम सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी युवक की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। ब्यूरो
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बताया गया कि युवक तलवार लेकर घर के बाहर पहुंचा और हंगामा करते हुए ईंट-पत्थर बरसाने लगा। अचानक हुए पथराव से घर के अंदर मौजूद महिला घबरा गई। उसने तत्काल कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और काफी देर तक वहीं छिपी रही। घटना से आसपास के लोगों में भी दहशत फैल गई।
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वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस सक्रिय हुई। सीओ सर्वम सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी युवक की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। ब्यूरो
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