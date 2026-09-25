Aligarh News: खेरेश्वर धाम में पहलवानों ने दिखाए दांव-पेच
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 03:20 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 03:20 AM IST
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खेरेश्वर धाम में देवछठ मेले के तहत कुश्ती दंगल हुआ, जिसमें पहलवानों ने शानदार दांव-पेच दिखाकर खूब तालियां बटोरीं। दंगल संयोजक लतेश चौधरी ने बताया कि 51 हजार रुपये तक की कुश्तियां हुईं।
महिला वर्ग में करन सादाबाद ने मानव शांतिकुंज को हराया। वामोती के गौरव और निधौली कला के अल्फाज की पांच हजार, मानई के रुपेश और तरैया के शावाज की दस हजार की कुश्ती बराबरी पर रही। तीन हजार में शांतिकुंज के प्रेम ने अकसौली के सूरज को हराया।
महादेव के कालू ने खैर के तोता, रोहित ने उमरी केशव और सुनील ने नागवली के सत्येंद्र को हराया। रेफरी वासु कुमार, नवल खलीफा, वीरू व वद्दा पहलवान रहे। समाजसेवी सुमित सर्राफ, शहर विधायक मुक्ता राजा और गेल इंडिया के शेर सिंह ने पहलवानों का हाथ मिलाकर शुभारंभ किया।
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रात दस बजे रसिया दंगल में अखाड़ा गोपाल जनाना मुरसान और मुकेश देव-विजेंद्र प्रधान राया के बीच मुकाबला हुआ। अध्यक्ष गेहराज सिंह, महामंत्री ऋषि ओम शर्मा समेत समिति सदस्य मौजूद रहे। संचालन रविंद्र अग्रवाल ने किया।
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महिला वर्ग में करन सादाबाद ने मानव शांतिकुंज को हराया। वामोती के गौरव और निधौली कला के अल्फाज की पांच हजार, मानई के रुपेश और तरैया के शावाज की दस हजार की कुश्ती बराबरी पर रही। तीन हजार में शांतिकुंज के प्रेम ने अकसौली के सूरज को हराया।
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महादेव के कालू ने खैर के तोता, रोहित ने उमरी केशव और सुनील ने नागवली के सत्येंद्र को हराया। रेफरी वासु कुमार, नवल खलीफा, वीरू व वद्दा पहलवान रहे। समाजसेवी सुमित सर्राफ, शहर विधायक मुक्ता राजा और गेल इंडिया के शेर सिंह ने पहलवानों का हाथ मिलाकर शुभारंभ किया।
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रात दस बजे रसिया दंगल में अखाड़ा गोपाल जनाना मुरसान और मुकेश देव-विजेंद्र प्रधान राया के बीच मुकाबला हुआ। अध्यक्ष गेहराज सिंह, महामंत्री ऋषि ओम शर्मा समेत समिति सदस्य मौजूद रहे। संचालन रविंद्र अग्रवाल ने किया।