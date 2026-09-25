Aligarh News: 53 लाख रुपये न लौटाने का आरोप, धमकी देने पर केस
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 03:20 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 03:20 AM IST
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सासनी गेट थाना क्षेत्र में 53 लाख रुपये न लौटाने और रकम मांगने पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पला साहिबाबाद निवासी रविकांत गौतम ने विवेक विहार निवासी हिमांशु गौतम के खिलाफ तहरीर दी है।
शिकायत के अनुसार, दोनों की पहचान दिसंबर 2023 में एक शादी में फोटोग्राफी के दौरान हुई थी। आरोप है कि इसके बाद हिमांशु ने घरेलू जरूरत बताते हुए रकम ब्याज समेत लौटाने का भरोसा दिया।
शिकायतकर्ता ने परिचितों से रुपये लेकर और मां के करीब ढाई लाख रुपये के गहने गिरवी रखकर भी रकम दी। आरोप है कि रुपये मांगने पर टालमटोल की गई और बाद में धमकी दी गई। सीओ संजीव कुमार ने बताया कि केस दर्ज कर जांच की जा रही है।
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शिकायत के अनुसार, दोनों की पहचान दिसंबर 2023 में एक शादी में फोटोग्राफी के दौरान हुई थी। आरोप है कि इसके बाद हिमांशु ने घरेलू जरूरत बताते हुए रकम ब्याज समेत लौटाने का भरोसा दिया।
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शिकायतकर्ता ने परिचितों से रुपये लेकर और मां के करीब ढाई लाख रुपये के गहने गिरवी रखकर भी रकम दी। आरोप है कि रुपये मांगने पर टालमटोल की गई और बाद में धमकी दी गई। सीओ संजीव कुमार ने बताया कि केस दर्ज कर जांच की जा रही है।
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