Aligarh News: अल्ट्रासाउंड कराने जा रही महिला ने रास्ते में दिया बालक को जन्म
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:38 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:38 AM IST
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स्वास्थ्य अव्यवस्था से जुड़ा एक मामला छर्रा क्षेत्र से सामने आया है। सीएचसी से अल्ट्रासाउंड कराने के लिए निजी केंद्र जा रही 36 वर्षीय महिला ने रास्ते में ही बालक को जन्म दे दिया। सड़क किनारे जन्मे नवजात की मौत हो गई है। महिला को सीएचसी में भर्ती कराया गया है।
दादों थाना क्षेत्र के अभयपुर बहलोलपुर निवासी पूजा पत्नी हरीराम गर्भवती थी। बृहस्पतिवार दोपहर करीब दो बजे वह अपनी सास के साथ अल्ट्रासाउंड कराने जा रही थी। रास्ते में सास के कहने पर वह सीएचसी पहुंच गई। यहां चिकित्सक ने जांच के बाद शाम तक प्रसव होने की संभावना जताई और भर्ती रहने की सलाह दी। इसके बाद महिला ने पति हरीराम को फोन कर बुला लिया। शाम करीब छह बजे दोनों पति-पत्नी बाइक से निजी केंद्र पर अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे थे। रास्ते में पेट्रोल पंप के पास महिला पेशाब करने के लिए सड़क किनारे रुकी। इसी दौरान उसे प्रसव पीड़ा हुई और उसने बच्चे को जन्म दिया। मौके पर आसपास के लोग आ गए। सूचना पर एंबुलेंस मौके पर पहुंची और प्रसूता व नवजात को सीएचसी लाई। जांच के बाद चिकित्सकों ने नवजात को मृत घोषित कर दिया। महिला का उपचार जारी है।
सीएचसी में नहीं है अल्ट्रासाउंड की सुविधा
छर्रा सीएचसी में मरीजों के लिए अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध नहीं है। कस्बे के दो अल्ट्रासाउंड केंद्रों से सीएचसी का अनुबंध है। प्रत्येक माह की 1, 9, 16 और 24 तारीख को मरीजों की जांच के बाद चिकित्सक बाउचर बनाते हैं। इसके आधार पर दोनों केंद्रों पर मरीजों का निशुल्क अल्ट्रासाउंड कराया जाता है।
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प्रसूता दोपहर में सीएचसी पहुंची थी। स्टाफ ने जांच के बाद शाम तक प्रसव होने की संभावना बताते हुए उसे भर्ती रहने की सलाह दी थी। इसके बावजूद वह परिजनों के साथ चली गई। रास्ते में उसने बच्चे को जन्म दिया। सूचना मिलने पर सीएचसी से एंबुलेंस भेजी गई। महिला अस्पताल में भर्ती है। जांच में नवजात मृत मिला। - डॉ. कुशपाल सिंह, सीएचसी अधीक्षक।
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दादों थाना क्षेत्र के अभयपुर बहलोलपुर निवासी पूजा पत्नी हरीराम गर्भवती थी। बृहस्पतिवार दोपहर करीब दो बजे वह अपनी सास के साथ अल्ट्रासाउंड कराने जा रही थी। रास्ते में सास के कहने पर वह सीएचसी पहुंच गई। यहां चिकित्सक ने जांच के बाद शाम तक प्रसव होने की संभावना जताई और भर्ती रहने की सलाह दी। इसके बाद महिला ने पति हरीराम को फोन कर बुला लिया। शाम करीब छह बजे दोनों पति-पत्नी बाइक से निजी केंद्र पर अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे थे। रास्ते में पेट्रोल पंप के पास महिला पेशाब करने के लिए सड़क किनारे रुकी। इसी दौरान उसे प्रसव पीड़ा हुई और उसने बच्चे को जन्म दिया। मौके पर आसपास के लोग आ गए। सूचना पर एंबुलेंस मौके पर पहुंची और प्रसूता व नवजात को सीएचसी लाई। जांच के बाद चिकित्सकों ने नवजात को मृत घोषित कर दिया। महिला का उपचार जारी है।
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सीएचसी में नहीं है अल्ट्रासाउंड की सुविधा
छर्रा सीएचसी में मरीजों के लिए अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध नहीं है। कस्बे के दो अल्ट्रासाउंड केंद्रों से सीएचसी का अनुबंध है। प्रत्येक माह की 1, 9, 16 और 24 तारीख को मरीजों की जांच के बाद चिकित्सक बाउचर बनाते हैं। इसके आधार पर दोनों केंद्रों पर मरीजों का निशुल्क अल्ट्रासाउंड कराया जाता है।
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प्रसूता दोपहर में सीएचसी पहुंची थी। स्टाफ ने जांच के बाद शाम तक प्रसव होने की संभावना बताते हुए उसे भर्ती रहने की सलाह दी थी। इसके बावजूद वह परिजनों के साथ चली गई। रास्ते में उसने बच्चे को जन्म दिया। सूचना मिलने पर सीएचसी से एंबुलेंस भेजी गई। महिला अस्पताल में भर्ती है। जांच में नवजात मृत मिला। - डॉ. कुशपाल सिंह, सीएचसी अधीक्षक।