Aligarh News: कमरे में पिस्टल लहराते युवक का वीडियो वायरल

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बताया जा रहा है कि वीडियो में दिखने वाला एक युवक मोहल्ला कस्सावान क्षेत्र का निवासी है, जबकि दूसरा उसके पड़ोस के मोहल्ले का रहने वाला है। वीडियो में बेड पर बैठा काली टी-शर्ट और सफेद पैंट पहने युवक पिस्टल हाथ में लेकर दूसरे युवक की ओर तानता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक वीडियो को सोशल मीडिया स्टोरी के लिए बना रहे थे। हालांकि वीडियो कब का है, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। वीडियो पुलिस के संज्ञान में भी आ गया है। कोतवाल सुरेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि वीडियो की जानकारी मिली है। युवकों के बारे में पता लगाकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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नगर में सोशल मीडिया पर दो युवकों का पिस्टल के साथ वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कमरे के अंदर एक युवक हाथ में पिस्टल लेकर उसे लहराते और दूसरे युवक पर तानते हुए दिखाई दे रहा है। दोनों युवक इस दौरान हंसते नजर आ रहे हैं।