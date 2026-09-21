अलीगढ़: वाल्मीकि समाज पर टिप्पणी से भड़का आक्रोश, हुई महापंचायत, हिरासत में लिए लोगों को छोड़ने की मांग

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महापंचायत में वक्ताओं ने कहा कि समाज के लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाते हुए मांग की कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, उन्हें तत्काल छोड़ा जाए।हरियाणा के रोहतक से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर योगी बेनीवाल ने कहा कि यदि वाल्मीकि समाज के लोगों को न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को सड़क तक ले जाया जाएगा। योगी बेनीवाल ने हाथरस की बिटिया हत्याकांड का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस मामले में भी परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के संविधान व सम्मान की लड़ाई लड़ी जाएगी।उन्होंने सरकार से मांग की कि जातिवाद का विष घोलने वालों का अच्छे से इलाज करे, नहीं तो हम उनका इलाज करना जानते हैं। महापंचायत के दौरान पुलिस-प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई और पकड़े गए लोगों को छोड़ने की मांग प्रमुखता से उठी। रोहतक से आए करन वाल्मीकि ने समाज पर टिप्पणी के बाद से ही भूख हड़ताल कर रहे अंगद वाल्मीकि आजाद की मांग को जायज बताते हुए कहा कि अभद्र टिप्पणी करने वालों को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि वे देश को बचाने व भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आगे आए हैं, लेकिन गलत बातें बर्दाश्त नहीं होगी।उन्होंने सवाल उठाया कि जिस तरह उन्हें अलीगढ़ आने से रोकने के लिए पुलिस ने नाकेबंदी की है उससे साफ है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। उन्होंने मांग उठाई कि मनुवादियों को पुलिस 24 घंटे में गिरफ्तार करें। उन्होंने कहा कि न्याय नहीं मिला तो बड़ी संख्या में लोग एकजुट होकर आंदोलन करेंगे। महापंचायत के दौरान एसपी सिटी आदित्य बंसल, एएसपी सृष्टि जैन, सीओ सिविल लाइंस सर्वम सिंह समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा।