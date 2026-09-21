अलीगढ़: विवाहिता ने फंदा लगाकर दी जान, मायके वालों ने ससुराल पर लगाया हत्या का आरोप

गोरई के गांव कुबरा में रविवार दोपहर करीब 12 बजे 25 वर्षीय विवाहिता सोनिया ने घर में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजन उसे मथुरा के निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

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सोनिया की मौत की जानकारी मिलते ही मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंच गए और ससुरालीजनों पर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया। मृतका के पिता ऋष ने ससुराल वालों पर हत्या कर शव फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया है। पुलिस के अनुसार, सोनिया की शादी करीब पांच वर्ष पहले मथुरा के पपरेला निवासी परिवार में हुई थी। शादी के बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया था।सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ इगलास कमलेश कुमार ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभी तक कोई लिखित तहरीर प्राप्त नहीं हुई है।