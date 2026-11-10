Aligarh News: हॉस्पिटल में तीमारदारों का हंगामा, डॉक्टर को पीटा

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घटना आठ नवंबर की सुबह करीब 11:50 बजे की है। डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा के अनुसार वह हॉस्पिटल में मरीज देख रहे थे। करीब सात लोग एक घायल को लेकर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कर्मचारी से स्ट्रेचर मंगवाकर घायल को अपने कार्यालय में भिजवाया और एक्सरे कराने की सलाह दी। डॉक्टर के अनुसार एक्सरे कराने की बात सुनकर मरीज के तीमारदार नाराज हो गए और तत्काल इलाज करने की मांग करने लगे।उन्होंने पहले एक्सरे कराने की सलाह दोहराई तो आरोपियों ने अभद्रता करने के साथ पीटना शुरू कर दिया। कर्मचारियों ने उन्हें बचाया। इसके बाद आरोपियों ने हंगामा करने के साथ जाते समय जान से मारने की धमकी दी।