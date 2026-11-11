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एआई इंसान की जगह नहीं ले सकता, इसे सहायक बनाएं, विकल्प नहीं : प्रो. गोमेज

Wed, 11 Nov 2026 02:39 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:39 AM IST
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AI cannot replace humans treat it as an assistant, not a substitute: Prof. Gomez
प्रो. एमेरिटस गेब्रियल कार्लोस गोमेज
एआई के दौर में सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ तकनीक को अपनाना नहीं, बल्कि अपनी बौद्धिक क्षमता और मानवीय निर्णय लेने की शक्ति को बचाए रखना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शोध, मीडिया और कंटेंट निर्माण में मददगार हो सकता है, लेकिन इंसान की जगह नहीं ले सकता।
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यह कहना है अमेरिका की शिकागो स्टेट यूनिवर्सिटी के फुलब्राइट विशेषज्ञ प्रो. एमेरिटस गेब्रियल कार्लोस गोमेज का। उन्होंने कहा कि डिजिटल सर्विलांस, डेटा प्राइवेसी, गलत सूचनाओं और सिंथेटिक मीडिया का बढ़ता खतरा भी गंभीर चिंता का विषय है।
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एएमयू के जनसंचार विभाग में आए प्रो. गोमेज ने अमर उजाला से विशेष बातचीत में एआई के बढ़ते प्रभाव, रोजगार की बदलती तस्वीर और अकादमिक शोध में इसकी विश्वसनीयता पर विस्तार से बात की।
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सवाल : क्या एआई मीडिया की दुनिया बदल रहा है
प्रो. गोमेज : आज मीडिया में कंटेंट तैयार करने, सोशल लिसनिंग, मीडिया मॉनिटरिंग और ऑनलाइन संवाद के लिए एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है। गूगल सर्च और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी एआई के कारण तेजी से बदल रहे हैं। तकनीक जितनी सुविधाजनक हो रही है, उतनी ही उससे जुड़ी चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। एआई सर्विलांस, डेटा प्राइवेसी, गलत सूचनाओं और सिंथेटिक मीडिया का खतरा चिंताजनक है। तकनीक पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता रोजगार के अवसरों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए विद्यार्थियों को अपनी बौद्धिक क्षमता विकसित करने और एआई का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की जरूरत है।


सवाल : क्या एआई हमारी निजता के लिए भी खतरा बन सकता है।
प्रो. गोमेज : डिजिटल सर्विलांस और डेटा प्राइवेसी गंभीर मुद्दे हैं। एआई और डेटा एनालिटिक्स के जरिये लोगों की ऑनलाइन गतिविधियों का विश्लेषण किया जा सकता है। ऐसे में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी गतिविधियों और निजी जानकारियों को लेकर सतर्क रहना जरूरी है।

सवाल : क्या एआई के कारण नौकरियां खत्म होने का खतरा है।
प्रो. गोमेज : कार्यस्थलों में बदलाव, रोजगार में प्रतिस्पर्धा और कामकाज का स्वचालन एआई से जुड़ी प्रमुख चिंताएं हैं। लाइब्रेरी से लेकर मीडिया संस्थानों तक कई क्षेत्रों में काम करने के तरीके बदल रहे हैं। ऐसे में लोगों को नई तकनीक और कौशल के अनुरूप खुद को तैयार करना होगा। तकनीक से दूरी बनाने के बजाय उसे समझना और उसके साथ काम करना जरूरी है।




सवाल : अकादमिक रिसर्च में एआई कितना भरोसेमंद है।
प्रो. गोमेज : एल्गोरिदमिक ह्यूमन-आउट-ऑफ-द-लूप मॉडल यानी सिंथेटिक मीडिया फीडबैक लूप में तीन चरण शामिल हैं। पहला, मशीनों से कंटेंट तैयार होना; दूसरा, एल्गोरिदम के जरिये उसका प्रसार और तीसरा, उसके इस्तेमाल से फीडबैक तैयार होना। शोधार्थियों को तथ्यों और संदर्भों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करनी चाहिए। एआई शोध में सहायक हो सकता है, लेकिन मानवीय निर्णय क्षमता की जगह नहीं ले सकता।
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