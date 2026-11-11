Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:33 AM IST
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:33 AM IST
विज्ञापन
मुक्केबाजी ट्रायल
स्पोर्ट्स स्टेडियम : रामघाट रोड स्थित अहिल्याबाई होल्कर स्टेडियम में बालिक वर्ग का मुक्केबाजी का ट्रायल शाम चार बजे
चित्रगुप्त पूजन
आगरा रोड : रघुवीर सहाय इंटर कॉलेज में कायस्थ समाज की ओर से चित्रगुप्त जयंती पर कलम दावत पूजन सुबह 11 बजे
सद्भावना यात्रा
गांधी पार्क : लक्ष्य शिक्षा एंड राहत कोष फाउंडेशन की ओर से रानी अवंती बाई चौक से सद्भावना यात्रा सुबह दोपहर 12 बजे
विज्ञापन
स्पोर्ट्स स्टेडियम : रामघाट रोड स्थित अहिल्याबाई होल्कर स्टेडियम में बालिक वर्ग का मुक्केबाजी का ट्रायल शाम चार बजे
चित्रगुप्त पूजन
आगरा रोड : रघुवीर सहाय इंटर कॉलेज में कायस्थ समाज की ओर से चित्रगुप्त जयंती पर कलम दावत पूजन सुबह 11 बजे
सद्भावना यात्रा
गांधी पार्क : लक्ष्य शिक्षा एंड राहत कोष फाउंडेशन की ओर से रानी अवंती बाई चौक से सद्भावना यात्रा सुबह दोपहर 12 बजे